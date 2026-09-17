La diva siria Assala, opositora a Al Asad, regresa al escenario en Damasco tras 15 años

El concierto, llamado el 'El regreso de Assala', celebrado en el Pabellón Deportivo Fayhaa y organizado por el Ministerio de Cultura sirio, es una de las citas más esperadas por los fans de esta artista, de 57 años y exiliada desde 2011.

Assala anunció el espectáculo la semana pasada con un mensaje a sus fans en el que prometió "compensar" los años que se perdió sin ellos.

Las entradas se agotaron rápidamente, según los organizadores, y el repertorio de esta cita combina sus éxitos más conocidos con temas de su último trabajo, "El album sirio", lanzado este mismo mes..

En las semanas previas, se habían colocado carteles publicitarios del concierto en vallas publicitarias por toda la capital siria, como parte de una campaña promocional del Ministerio de Cultura.

Pero su presencia en los escenarios ha sido un tema controvertido en esta "nueva" Siria, dado que predicadores salafistas, entre ellos un clérigo egipcio conocido como Al Dahabi y el Foro de Predicadores de Damasco, calificaron el concierto de "reunión pecaminosa" y exigieron que el ministerio retirara su apoyo.

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Ante esto, el ministro de Cultura sirio, Mohamed Yassin Saleh, se refirió a Assala como "la hija de Damasco", sin dar más importancia a las declaraciones de los religiosos.

Desde el derrocamiento de Al Asad en diciembre de 2024, el nuevo gobierno sirio, liderado por Ahmed al Sharaa, ha estado trabajando para reconstruir el país, devastado por catorce años de guerra, incluido el sector cultural, dado que Siria ha sido uno de los focos de producción del entretenimiento en el mundo árabe, especialmente en series y música.