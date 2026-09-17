La familia de Claudia Tacoronte llegará el viernes a México para repatriar el cuerpo

"Tenemos conocimiento que el día de mañana (viernes) vienen familiares de Claudia (...) para que la Fiscalía entregue el cuerpo de Claudia", informó Blumenkron en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno de Cuernavaca, capital del estado.

Por su parte, la gobernadora del estado, Margarita González Saravia, informó que están en comunicación "directa" con el cónsul de España en México, Marcos Rodríguez, para ayudar en los trámites burocráticos.

El fiscal también anunció la detención de 'El Trompas', el principal sospechoso de la muerte de la joven canaria, apuñalada el pasado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, a 120 kilómetros al sur de la Ciudad de México.

El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, incluyó en un mensaje en la red social X una fotografía del detenido.

Claudia Tacoronte procedía del municipio de Santa Brígida (Gran Canaria), estudiaba cuarto de Educación Infantil en la Universidad de Granada y había llegado a México en agosto para un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM).

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El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.

Morelos registra la segunda tasa más alta del país en feminicidios (1,97 víctimas por cada 100.000 mujeres, ante una media nacional de 0,55) y en homicidio doloso de mujeres: (4,49, frente a una media nacional de 1,27), según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).