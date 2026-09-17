La Guardia Costera de Taiwán visitará Filipinas en su primer viaje en décadas, según medio

El desplazamiento, cuya financiación figura en el proyecto de presupuesto del Gobierno para 2027, tendrá lugar en octubre y se prolongará durante ocho días, precisó este mismo diario, de tendencia soberanista y próximo al gobernante Partido Democrático Progresista (PDP).

En la misión participarán alrededor de un centenar de personas, entre agentes de la Guardia Costera y estudiantes, que mantendrán intercambios con la parte filipina sobre "cuestiones de seguridad no tradicional", como el rescate humanitario en el mar y la lucha contra la delincuencia marítima.

Según el Liberty Times, la Armada taiwanesa había visitado Filipinas en repetidas ocasiones desde 1953 en misiones de instrucción y buena voluntad, la última de ellas en 1974, un año antes de que Manila rompiera relaciones diplomáticas con Taipéi para establecerlas con Pekín.

La Guardia Costera taiwanesa, que aún no se ha pronunciado públicamente sobre esta travesía, confirmó el miércoles la donación de una de sus embarcaciones a Filipinas y se comprometió a seguir "intensificando la cooperación y los intercambios" con el archipiélago en materia de investigación marítima y ayuda humanitaria.

Pese a la ausencia de lazos oficiales, Taipéi y Manila han estrechado sus vínculos en los últimos años frente a Pekín, que ha redoblado su presencia militar alrededor de Taiwán y en las cercanías de varios atolones y arrecifes que Filipinas reclama en el mar de China Meridional.

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Este acercamiento podría tensar aún más las relaciones entre China y Filipinas, ya deterioradas desde la llegada al poder, en 2022, del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., quien ha impulsado su alianza militar con Estados Unidos y adoptado una postura más firme en la defensa de su país.

El mandatario advirtió en agosto del año pasado que una invasión china de Taiwán arrastraría a Filipinas al conflicto "contra su voluntad", aunque recientemente ha suavizado su tono hacia Pekín al señalar que Manila no permitiría ningún ataque desde su territorio en caso de guerra en el estrecho de Taiwán.