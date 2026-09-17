La inflación en Japón se desaceleró al 1,7 % en agosto

La subida del indicador, que excluye los precios de los alimentos frescos por su alta volatilidad, se dio a conocer horas antes de que el Banco de Japón (BoJ) concluya su reunión de dos días sobre política monetaria, al término de la cual analistas y medios como el económico Nikkei esperan que eleve los tipos de interés a corto plazo al 1,25 % desde el 1 % actual.

Según los datos publicados por la oficina de estadística del Ministerio del Interior y Comunicaciones, los precios de la energía volvieron al terreno negativo con una bajada del 0,7 % interanual en agosto, tras la subida del 0,6 % el mes anterior.

La electricidad aceleró su descenso al 2,4 % interanual, frente al 0,1 % de julio, mientras que el gas se encareció un 2 % anual, frente al 1,6 % registrado en julio.

La factura de la cesta de la compra subió un 2,7 % interanual, excluyendo a los alimentos frescos, frente al 3 % de julio, mientras que los precios de los cereales intensificaron su caída con un 3,4 % interanual en agosto.

Con la subida del 1,7 % interanual en agosto, el IPC se mantuvo por octavo mes consecutivo por debajo del objetivo del 2 % del Banco de Japón (BoJ), debido a los efectos continuados de las subvenciones gubernamentales para hacer frente a la subida de los precios de la energía por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como a la abolición de impuestos a la gasolina y el diésel.

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En lo que respecta a la inflación subyacente, que excluye los alimentos frescos y la energía, se mantuvo en un 1,9 % en julio.