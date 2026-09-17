La informalidad laboral bate un nuevo récord en Argentina y sube al 45 %

Según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la tasa de desempleo fue la más alta desde el primer trimestre de 2025 y se ubicó 0,1 puntos porcentuales respecto al primer trimestre de este año y 0,3 puntos en comparación con el segundo trimestre de 2025.

Entre abril y junio último, el mercado laboral de Argentina operó en un contexto en que la actividad económica bajó un 0,6 % en relación al primer trimestre del año, con sectores como el comercio y la industria, que son los que más emplean, en situación de estancamiento y contracción, respectivamente.

De acuerdo a los datos del Indec, la cifra de desocupados en los 31 mayores conglomerados urbanos de Argentina considerados en la medición oficial fue en el segundo trimestre de 1.164.000 personas, unas 73.000 más que en el mismo período de 2025.

Los datos revelan que los empleos por cuenta propia crecieron en 300.000 en el último año, a 4 millones, y que los contratados informales se mantuvieron en 3,6 millones, mientras que los contratados formales disminuyeron.

De acuerdo al informe, los trabajadores con contrato formal en las principales ciudades del país cayeron de 6 millones en el segundo trimestre de 2025 a 5,9 millones en igual período de 2026.

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El informe también revela que la tasa de informalidad laboral se ubicó en el 45 %, con 6,1 millones de personas trabajando en esa condición, lo que implica un alza de 1,8 puntos porcentuales con respecto al segundo trimestre de 2025.

Se trata de la tasa de informalidad más elevada desde que el Indec empezó a publicar este dato, en el último trimestre de 2023.

"La escasa capacidad de la economía para generar empleo se evidencia en el deterioro de su calidad, reflejado en el aumento de la informalidad", advirtió en un informe el Centro de Investigación y Formación de la Central de Trabajadores de Argentina.

Otro informe oficial, pero elaborado por la Secretaría de Trabajo y que tiene en cuenta a todos los trabajadores registrados del país, revela que entre junio de 2025 e igual mes de este año se perdieron 121.000 empleos asalariados formales en el sector privado y 30.500 en el ámbito público.

De acuerdo al informe de la Secretaría de Trabajo, durante el segundo trimestre del año se ha dado "una continuidad del proceso de destrucción del empleo asalariado privado".

Dentro del sector privado, destaca la industria, una de las actividades más perjudicadas por el modelo económico del ultraliberal Javier Milei, donde entre junio de 2025 y junio de 2026 se destruyeron 51.800 puestos de trabajo formales, según los registros oficiales.

En el mismo periodo, los trabajadores formales por cuenta propia en Argentina aumentaron en 35.300.

Según la consultora LCG, la ley de reforma laboral -que incluye un régimen de incentivos a la formalización de empleos- aprobada en el Parlamento en febrero pasado por impulso del Ejecutivo "no cambió la tendencia que venía observándose en el mercado de trabajo".

"El empleo registrado sigue cayendo y estas medidas no parecen estar siendo suficientes para compensar el impacto de la menor actividad en sectores mano de obra intensivos como industria, comercio y construcción", señaló LCG en un informe.

La destrucción de empleos registrados coincide con un fenómeno de cierre de empresas afectadas por el modelo económico del Gobierno de Milei.

De acuerdo a un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), desde que el economista ultraliberal llegó a la Presidencia argentina a finales de 2023, y hasta junio último, un total de 31.342 empresas cerraron sus puertas y se perdieron 434.126 puestos de trabajo registrados en unidades productivas.