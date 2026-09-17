La ONU alerta de que las políticas talibanas socavan la estabilidad en Afganistán

En su intervención ante el Consejo de Seguridad de la ONU, la representante especial adjunta para Afganistán, Georgette Gagnon, afirmó que los talibanes han realizado esfuerzos en materia de seguridad, infraestructuras y estabilización económica, pero denunció que "no se ha logrado ningún progreso" en los temas de mayor preocupación, como las restricciones a mujeres y niñas, la gobernanza excluyente, los derechos humanos y la presencia de grupos terroristas.

La UNAMA también documentó detenciones de mujeres y niñas en Herat por la estricta aplicación del código de vestimenta talibán, seguidas de protestas que fueron reprimidas con lo que la agencia describió como un uso excesivo de la fuerza.

Gagnon señaló que los arrestos de mujeres por supuestas violaciones de esta normativa han continuado, incluso durante la última semana.

Mientras tanto, Afganistán ha experimentado un retorno masivo de migrantes, con casi 1,2 millones de afganos que han regresado de Pakistán e Irán solo este año, elevando el total de retornos a 6,5 millones desde 2023.

Gagnon advirtió de que, sin un apoyo sostenido, la competencia por los escasos recursos podría aumentar los agravios, el desplazamiento y la inestabilidad.

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Esta crisis humanitaria se ve agravada por la disminución de los fondos internacionales. El Plan de Necesidades y Respuesta Humanitaria 2026 solo cuenta con un 30 % de financiación, lo que ha obligado a las organizaciones de ayuda a reducir o cerrar centros de salud, instalaciones de nutrición, servicios de protección a la mujer y otros programas esenciales.

Gagnon indicó que casi tres cuartas partes de las organizaciones lideradas por mujeres afganas han sufrido recortes de financiación en el último año, mientras que más del 80 % informaron de un aumento de las necesidades entre mujeres y niñas.

Por último, hizo un llamamiento al Gobierno talibán para que tome medidas hacia una gobernanza inclusiva, levante las restricciones a las mujeres y niñas, y demuestre el cumplimiento de sus compromisos en materia de lucha contra el terrorismo.