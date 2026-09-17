La ONU aprueba que Palestina participe en la Asamblea General por videoconferencia

La Asamblea General de la organización aprobó la resolución con una mayoría de 152 votos a favor, frente a 4 abstenciones -Colombia, Honduras, Panamá y Perú- y los votos en contra de Estados Unidos, Israel y Paraguay.

Los Estados miembros sometieron de nuevo a votación esta resolución después de que el Departamento de Estado de EE.UU. extendiera sus sanciones y le negara el visado a Abás para participar en el debate de la Asamblea General de la ONU, donde se darán cita una gran parte de mandatarios internacionales.

El veto incluye tanto a la delegación de la Autoridad Palestina como a miembros de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), a quienes EE.UU. acusa, según el comunicado del Departamento de Estado, de una "falta de reforma" y de "internacionalizar el conflicto israelí-palestino" mediante denuncias a la Corte Penal Internacional (CPI) y a la Corte Internacional de Justicia (CIJ).

La resolución aprobada hoy por la ONU ya había sido ratificada antes de la pasada Asamblea General, cuando la Administración Trump también impidió que viajaran a Nueva York.

El texto también recuerda a Estados Unidos el acuerdo firmado con la organización por ser anfitrión, que lo obliga a no impedir los viajes diplomáticos a la sede de la organización en Nueva York.

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Hace unos días, el portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, aseguró que mantienen "un diálogo continuo" con EE.UU para animarlos a que cumplan con sus obligaciones por el Acuerdo como País Anfitrión.

Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU. anunció hoy que la delegación iraní, que hace unos días denunció no haber recibido los permisos para entrar en el país, podrá asistir a la Semana de Alto Nivel pero enfrentará restricciones de viaje.