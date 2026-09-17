La presidenta de Perú pide todo el peso de la ley para responsables de violación a menor

En declaraciones a la prensa, Fujimori dijo que la información que se está conociendo del caso en el Liceo Naval Almirante Guise, de Lima, es "muy grave" y que había pedido a la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables "cuidar al joven presuntamente victima de este agravio y cuidar a su familia".

En segundo lugar, la mandataria solicitó una investigación "rigurosa y rápida" y, además, "encontrar las responsabilidades, (que) tienen que caer sobre todas las personas, todo el peso de la ley".

"Una vez que se encuentren a los responsables que les caiga todo el peso de la ley", remarcó Fujimori.

La Fiscalía de Perú ha abierto una investigación preliminar contra diez alumnos del último año de secundaria del Liceo Naval, que según la denuncia, cometieron una violación sexual grupal contra un compañero de un año menor, cuando volvían en un autobús de la escuela de participar en un torneo de fútbol el último martes.

Fujimori insistió en que la ley "tiene que caerle a todos" los involucrados y anotó que, si en este momento no se ha hecho el cambio de la normativa, para procesar a menores como adultos en caso de delitos graves, "será el Poder Judicial el que determine, pero que haya una investigación objetiva".

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La jefa de Estado también anunció que, además de las investigaciones judiciales, "se va a declarar en reorganización (al Liceo Naval), tomando medidas correctivas" y, en ese sentido, "la administración pasará a manos del ministerio de Educación para que exista disciplina en este colegio y evitar que vuelva a suceder" algo similar.

En este caso, el Código del Niño y el Adolescente establece una pena de entre cuatro y seis años de reclusión por este tipo de infracción grave, según comentó el abogado penalista Luis Lamas Puccio a la emisora RPP.

Por su parte, la Dirección de Bienestar de la Marina de Guerra del Perú dispuso la separación del cargo de la directora del Liceo Naval, un profesor y el entrenador de fútbol mientras se realizan las investigaciones por el presunto abuso sexual de uno de sus alumnos, según un comunicado de la Armada peruana.

Los hechos se produjeron presuntamente el martes en un autobús donde los alumnos regresaban de disputar un torneo escolar de fútbol, y en el que un grupo de ellos ultrajó a la víctima con un palo de escoba, de acuerdo con la información policial.

El menor, de 16 años, contó lo sucedido a su familia, que acudió a poner una denuncia a una comisaría de la Policía Nacional, y el miércoles los agentes acudieron a la institución educativa para llevarse a los menores.

Los estudiantes, pertenecientes al quinto año de secundario del Liceo Naval Almirante Guise, que administra la Marina de Guerra del Perú, fueron trasladados a la comisaría del distrito limeño de San Borja.