La primera ministra de Japón reestructura su gabinete pero mantiene a los ministros clave

Una de las adiciones más destacadas del nuevo Gabinete es la de Hiroshi Nakatsuka como ministro de Reforma Administrativa y Regulatoria, según anunció el que seguirá siendo el secretario jefe del gabinete y principal portavoz, Minoru Kihara.

Nakatsuka pertenece al Partido de la Innovación de Japón (Ishin), actual socio de coalición del Partido Liberal Democrático (PLD) de Takaichi, por lo que su inclusión al Ejecutivo supone la primera de un miembro de esta formación desde que la primera ministra se hizo con el cargo.

Pero más allá de algunos otros cambios, como la sustitución al frente del Ministerio de Justicia de Hiroshi Hiraguchi por Takashi Yamashita, las principales carteras del Ejecutivo continúan sin cambios.

Al frente de Finanzas seguirá Satsuki Katayama, clave en la coordinación de una reciente intervención cambiaria conjunta entre Japón y Estados Unidos para revertir la debilidad del yen.

También se mantiene el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, mientras Tokio revisa sus principios de defensa e incluso pide tratar sin tabús el asunto de las armas nucleares, ante lo que considera como una serie de desafíos crecientes en su vecindario debido a China, Corea del Norte y Rusia.

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De igual modo, Takaichi mantuvo como ministro de Exteriores a Toshimitsu Motegi, así como a Ryosei Akazawa como ministro de Economía, Comercio e Industria; además de a Minoru Kiuchi como jefe de Estrategia de Crecimiento.

Los cambios del gabinete siguen a una remodelación en la dirección del PLD la víspera, marcada igualmente por el continuismo al mantener a aliados clave en la estructura interna del partido gobernante.

Tras la confirmación de los cambios el miércoles en el PLD, Takaichi dijo en declaraciones a los medios que el Gobierno y el PLD trabajarán juntos para "superar la difícil situación" que enfrenta el país, con la vista puesta en "abrir el futuro mediante políticas que permitan a la población sentir prosperidad y seguridad económica".

La política fiscal expansiva de Takaichi ha generado preocupación entre los inversores por la dependencia de Japón de la emisión de deuda, unas inquietudes que a principios de mes elevaron el rendimiento del bono de deuda japonesa a diez años al umbral del 3 %, su nivel más alto en tres décadas.