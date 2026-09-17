Las remesas a República Dominicana crecieron un 6,5 % hasta agosto de 2026

Solo en agosto, las remesas alcanzaron 1.116,3 millones de dólares, un 6,7 % más que en el mismo mes del año pasado y un 1,8 % por encima de julio, de acuerdo con un comunicado del banco emisor.

Estados Unidos se mantuvo como el principal país de origen de las remesas, con 805,6 millones de dólares en agosto, equivalentes al 80,8 % del total, seguido de España, con 66,6 millones (6,7 %).

El BCRD vinculó el comportamiento de las remesas procedentes de Estados Unidos con la evolución de la economía de ese país y destacó la expansión del sector servicios, donde trabaja una parte importante de la población dominicana residente allá.

Después de Estados Unidos y España, los principales países de origen fueron Italia, con el 1,4 % del total; Haití, con el 1,2 %, y Suiza, con el 1,1 %.

El resto de los recursos procedió de países como Francia, Canadá y Alemania, entre otros.

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El Banco Central destacó que el flujo de divisas ha contribuido a la estabilidad del mercado cambiario y señaló que, al cierre de agosto, el peso dominicano se había apreciado un 7,6 % frente al dólar respecto a diciembre de 2025.