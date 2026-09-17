Llinás convierte la vida de Borges en una película de cinco horas en Festival de Toronto

El largometraje forma parte del programa Wavelengths, dedicado al cine de vanguardia y a propuestas cinematográficas innovadoras, y llega a Toronto como estreno norteamericano tras su estreno mundial en el Festival de Venecia.
En lugar de construir una biografía convencional a partir de entrevistas con especialistas, Llinás emprende una investigación a través de manuscritos, libros, fotografías, dibujos, recortes y otros materiales asociados a Borges.
El recorrido se extiende además a diferentes lugares relacionados con la vida del autor argentino, desde Buenos Aires hasta Ginebra, Brooklyn e Islandia.
La película convierte de este modo los objetos y los espacios en los principales testigos de una biografía que el director considera imposible reconstruir por completo.
No hay un reparto protagonista en el sentido convencional. La narración de Llinás, los escritos de Borges, los materiales de archivo y los lugares recorridos ocupan el centro de la película.
Llinás mantiene una relación estrecha con Wavelengths y con TIFF. Su monumental 'La flor', de casi 14 horas de duración, que se proyectó en Wavelengths en 2018.