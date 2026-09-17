Llinás convierte la vida de Borges en una película de cinco horas en Festival de Toronto

Llinás convierte la vida de Borges en una película de cinco horas en Festival de Toronto

Toronto (Canadá), 17 sep (EFE).- El cineasta argentino Mariano Llinás presentó este jueves en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) 'Biografía de Jorge Luis Borges', una película documental de 324 minutos que intenta reconstruir la vida y el universo intelectual del escritor argentino a través de documentos, objetos y lugares.