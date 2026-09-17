Los ministros europeos de Finanzas analizan la situación económica y el impacto de la IA

La cita, en la que participará el vicepresidente del Gobierno español y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, arrancará mañana con el encuentro entre los titulares de la eurozona (el Eurogrupo), que se centrará en las perspectivas para una economía que ha resistido mejor de lo esperado al impacto del conflicto en Oriente Medio y el cierre del Estrecho de Ormuz, con el consiguiente encarecimiento de la energía.

Con una actividad algo superior a la estimada inicialmente y un mercado laboral "robusto", el punto de "fragilidad" para la economía del euro reside en la evolución de los precios energéticos y en la actual "volatilidad" en los mercados de bonos, dijo a la prensa un alto funcionario europeo.

Si bien el aumento de los rendimientos de la deuda soberana a nivel global responde sobre todo a la situación en Estados Unidos y Japón (que han actuado conjuntamente para frenar la depreciación del yen), y no a la situación económica europea, eso no significa que la UE sea "inmune", por lo que debe "tomarse en serio" la cuestión, advirtió este cargo comunitario.

A esas turbulencias se suma el recrudecimiento de las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que está haciendo repuntar el precio del crudo, para crear un contexto que, consideran las mismas fuentes, requiere de políticas "bastante prudentes" por parte de los Gobiernos europeos para abordar los riesgos de inflación y para las finanzas públicas.

Con este telón de fondo, el Eurogrupo debatirá también sobre la productividad en la eurozona junto al secretario general de la OCDE, Matías Cormann.

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Aunque no forma parte de la agenda oficial de los encuentros, algunos países podrían aprovechar para pedir que se adopte a nivel europeo un impuesto sobre los beneficios adicionales que están obteniendo las empresas energéticas en el entorno actual. España, Alemania, Italia, Polonia, Portugal y Austria han reclamado esta medida en los últimos meses.

Tras la reunión de los socios del euro, se unirán el resto de ministros de la UE para una comida de trabajo en la que debatirán por primera vez sobre el informe acerca de la competitividad de la banca presentado en julio por la Comisión Europea, que esboza medidas para reformar las reglas adoptadas tras la crisis financiera de 2007.

La segunda sesión se centrará en la innovación en el sector financiero de la mano de tecnologías como la inteligencia artificial o la tokenización y en cómo regularla para no ahogar los desarrollos tecnológicos, pero evitar los riesgos que plantean para la estabilidad financiera o la protección del consumidor.

En la misma participarán el director general del Banco Internacional de Pagos y ex gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el consejero delegado de la empresa de gestión de pagos Stripe, Patrick Collison.

La Inteligencia Artificial centrará también el debate del sábado, en el que los ministros abordarán junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, el impacto que esta tecnología puede tener sobre el mercado laboral, la demanda de energía, el funcionamiento del sector público o las relaciones geopolíticas de la UE.

La reunión, de la que no se esperan decisiones por tratarse de un consejo informal, llega en un momento de debate a nivel global sobre los riesgos de la IA, la conveniencia de ralentizar su desarrollo, la necesidad o no de regularla y su papel en la competencia geopolítica, sobre todo entre Estados Unidos y China.