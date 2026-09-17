Madrid no llora, factura: conciertos de Shakira generarán un impacto de hasta 200 millones

Así lo señala a EFE el doctor en economía Albert Guivernau, quien estima un gasto total de entre 500 y 700 euros para un asistente que viaje expresamente para el concierto, al incluir la entrada, el alojamiento, la restauración, el transporte y el ocio, mientras que en el caso del visitante internacional, que suele permanecer más noches, el importe puede superar "fácilmente" los 800 euros.

Madrid será la única parada europea de la gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', instalada en el Estadio Shakira, una sede temporal construida en un recinto privado de 185.000 metros cuadrados que se ubica en las afueras de la ciudad y que suele albergar eventos musicales como el festival Mad Cool.

El bautizado como Estadio Shakira espera recibir alrededor de 50.000 personas por noche (18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, y 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre).

Guivernau calcula que por cada euro de gasto directo se podrían generar entre 1,40 y 1,70 euros de actividad económica total, al incorporar el efecto sobre proveedores, empleo, salarios y consumo inducido.

Esto permitiría que el impacto agregado pueda moverse aproximadamente entre los 210 y los 340 millones de euros.

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En concreto, al ser cuatro fines de semana, el impacto en la vida nocturna de la ciudad podría superar al registrado durante los conciertos de Bad Bunny y posicionarse entre los 30 y 40 millones de euros, según indicó a EFE la organización empresarial que representa al sector del ocio nocturno, Noche Madrid.

La patronal ha asegurado que en torno al 50 % del público puede proceder de fuera de la ciudad, lo que permitirá repartir el gasto por distintos distritos de Madrid.

Las búsquedas de estancia en Madrid entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre han crecido un 56 % respecto al mismo periodo de 2025, mientras que alcanzan el 74,9 % entre el 9 y el 12 de octubre, según la plataforma de alojamiento Booking.

Argentina, Italia, Brasil y Estados Unidos son los principales mercados internacionales que buscan alojamiento en la capital, subraya la plataforma.

En este sentido, el grupo Minor Hotels ha informado a EFE que, aun cuando registran ocupaciones superiores a las de 2025, el principal efecto se está reflejando en el aumento de la tarifa media diaria (ADR).

En ello coincide la plataforma de comercio hotelero SiteMinder, cuyos datos muestran que se ha elevado hasta los 339 euros, un 20 % más que los 283 euros registrados el año anterior.

El profesor Miguel Ángel López, de EAE Business School, explicó a EFE que Madrid tiene la oportunidad de construir una estrategia permanente alrededor de la música, de manera que el impacto de un concierto como el de Shakira "no termine cuando se apagan las luces del estadio".

Esto resulta interesante para la capital, añade, porque el gasto internacional ya alcanza niveles elevados tras evidenciarse que el visitante internacional gastó de media 1.964 euros durante todo su viaje en 2025.

La aplicación de movilidad Trainline registra un aumento del 38 % en los viajes en tren a Madrid del 18 al 20 de septiembre.

En relación con ello, Renfe, empresa pública de transporte ferroviario, comunicó a EFE que contabiliza al menos 219.805 viajeros que utilizarán sus trenes de alta velocidad y larga distancia hacia la capital en los cuatro fines de semana de conciertos, con Barcelona, Sevilla, Málaga y Valencia como principales orígenes.

Por su parte, los datos de la plataforma de análisis de datos Amadeus Travel Intelligence muestran que las reservas nacionales hacia la capital entre el 18 de septiembre y el 4 de octubre registran un crecimiento interanual previsto del 35 %, mientras que las reservas internacionales aumentan un 5 %.

Además, la aerolínea Ryanair ha ofrecido más de 225.000 plazas para las fechas de los conciertos, ante la previsión de que miles de fans viajen desde toda Europa, ofreciendo así una red de conexiones que enlaza Madrid con 20 países y 60 destinos.