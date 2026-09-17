Maestros de cuatro gremios se suman a huelga por mejoras y mayor presupuesto en Paraguay

En Asunción, la capital del país, centenares de educadores se concentraron en la plaza Batallón 40, en una zona céntrica de la ciudad, antes de marchar hacia el Ministerio de Economía y Finanzas, según constató EFE.

Los manifestantes, algunos con banderas y exhibiendo carteles en los que se leían mensajes como "Basta de proyectos pilotos", "Exigimos mayor presupuesto para la educación" o "Rubros (puestos) para docentes de educación inclusiva", procedían de departamento Central, el más poblado del país, y de Asunción.

En departamentos como Concepción y San Pedro (norte), así como en Itapúa (sur) se han organizado igualmente actividades como parte de las jornadas de protesta, dijeron los manifestantes.

Consultado por EFE, Gabriel Espínola, representante de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Auténtica (OTEP-A), aseguró que exigen al Estado "mayor inversión para la educación pública", al indicar que los recursos destinados a este sector no superan el 4 % del producto interior bruto (PIB).

De igual forma, denunció un "déficit muy pronunciado" en la cobertura en educación inicial, el tercer ciclo y la media, así como la ausencia de contratos para los especialistas de educación inclusiva y de formación continua para el personal.

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"Más allá del ajuste de salario que ayer (miércoles) se acordó con un sector de las organizaciones gremiales, lo más urgente y necesario son estos recursos para hacer más fiable la educación pública en Paraguay", agregó Espínola, en alusión al alza del 5 % a partir de 2027 anunciada tras un encuentro entre el presidente el país, Santigo Peña, su vicepresidente, Pedro Alliana, con directivos de cinco gremios, que dicen representar al 75 % de los docentes locales.

Por su parte, la secretaria general de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional (OTEP-SN), Blanca Ávalos, advirtió sobre otras necesidades para la educación en el país, como la apertura cada año de nuevos cursos y la contratación de más maestros para atender el "crecimiento natural" del estudiantado.

"Acá en Paraguay en vez de poner más presupuesto, van recortando", se quejó la dirigente, quien también advirtió sobre la falta de recursos para la educación inclusiva.

De la huelga también participan la Unión Nacional de Educadores (UNE) y el Movimiento de Acción Sindical del Magisterio Paraguayo (MAS-SN).

El pasado 1 de septiembre, el Ejecutivo de Peña presentó al Congreso un proyecto de ley de presupuesto para 2027 por 166,3 billones de guaraníes (25.700 millones de dólares), que prevé, entre otros, 10,4 billones de guaraníes (unos 1.757 millones de dólares) para educación, según explicó entonces el titular del Parlamento, el oficialista Basilio Núñez.

También esta semana el Gobierno de Peña logró desactivar una protesta que mantenían los médicos del sector público en reclamo de un ajuste salarial, más contrataciones, así como la dotación de equipos y medicamentos para los hospitales.