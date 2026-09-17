Mark Carney: "Las plataformas tecnológicas quieren robarles la infancia a nuestros hijos"

"Las plataformas tecnológicas aspiran a la soberanía. Quieren fijar las condiciones de acceso. Quieren dictar las reglas en materia de regulación, e incluso eludirlas. Quieren controlar nuestros datos, difundir desinformación y robarles la infancia a nuestros hijos", afirmó Carney ante el pleno del Parlamento Europeo.

El llamamiento se enmarca en el acercamiento entre Canadá y la UE, después de que el propio Carney planteara esta semana una "alianza única" con el bloque comunitario y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, propusiera ayer elevar aún más esa relación en su discurso sobre el estado de la Unión.

Von der Leyen planteó ir más allá del acuerdo comercial CETA y avanzar hacia una "Alianza para el Futuro", que abarcaría desde tecnología y defensa hasta energía y materias primas críticas, y abrió la puerta a que Canadá pueda convertirse en el primer "miembro asociado" de la UE.

Carney retomó hoy esa propuesta, acogió favorablemente la iniciativa de Von der Leyen y defendió profundizar de forma "deliberada, sistemática y rápida" la cooperación entre ambas partes para reforzar su autonomía frente a las dependencias estratégicas.

En ese contexto, el primer ministro canadiense advirtió de que la tecnología está transformando "la naturaleza de la guerra, la estructura de las economías y la capacidad de los Estados para gobernar".

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Propuso que Canadá y la UE colaboren en el desarrollo de protocolos de seguridad para la IA, coordinen normas comunes y refuercen la transparencia, además de compartir capacidad informática soberana y estrechar la cooperación en tecnologías estratégicas.

Las declaraciones de Carney sobre los riesgos digitales coinciden con la presentación este jueves por la Comisión Europea de la Ley KIDS de la UE, una propuesta para reforzar la protección de los menores en internet que veta el acceso a redes sociales antes de los 13 años y fija en 15 años la edad mínima para disponer de una cuenta propia.

La iniciativa comunitaria obligará además a las plataformas a demostrar que sus servicios son seguros por diseño y establecerá requisitos específicos para servicios como los "chatbots" y compañeros de inteligencia artificial dirigidos o accesibles a menores.