Merz telefonea a Trump e intercambian opiniones sobre cómo acabar con guerra en Ucrania

"El canciller y el presidente intercambiaron opiniones sobre los próximos pasos para poner fin a la guerra en Ucrania", informó en un comunicado el portavoz del jefe del Gobierno germano, Stefan Kornelius.

Merz y Trump abordaron esos pasos, sobre los que Kornelius no dio más detalles, en un momento marcado por el nuevo impulso diplomático de la Administración estadounidense, que mandó a principios de mes a los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, a Moscú y Kiev para reactivar las conversaciones de paz tras seis meses de pausa.

Sobre el terreno, Ucrania y Rusia intercambian golpeos con ataques diarios de larga distancia, además de mantener una extensa zona de contacto en el frente.

En su conversación, Merz valoró positivamente la ley recién aprobada por el Congreso de Estados Unidos sobre sanciones contra el régimen ruso, conocida como "Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia".

Ambos líderes también abordaron "la situación en el estrecho de Ormuz y en el mar Rojo", regiones afectadas por la guerra en el golfo Pérsico.

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"Hubo consenso en que es necesario que ambas vías navegables se reabran rápidamente", indicó Kornelius.

Merz y Trump también recordaron los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, de los que se cumplió la semana pasada el 25 aniversario.

"El canciller federal ha destacado el vínculo especial que une a alemanes y estadounidenses", concluyó Kornelius.