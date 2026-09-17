México continúa operativo para capturar al presunto feminicida de estudiante española

La Fiscalía precisó a EFE que el operativo continúa sin novedades, un día después de que el fiscal general del estado, Fernando Blumenkron Escobar, informara de que un juez especializado concedió una orden de arresto contra el sospechoso por el feminicidio de la joven de 21 años.

Tacoronte fue asesinada con un arma blanca el pasado sábado 12 de septiembre en Cuautla, adonde había acudido a la Feria Nacional de Medicina Tradicional.

De acuerdo con Blumenkron, las autoridades han investigado “varios domicilios” en los que podría encontrarse el sospechoso y han descartado algunos de ellos, mientras la búsqueda se concentra principalmente en Morelos.

El fiscal señaló además que El Trompas cuenta con antecedentes penales y explicó que videos proporcionados por ciudadanos han aportado “indicios” para la investigación que ahora deben “robustecerse con pruebas técnicas”.

El sospechoso fue identificado con ayuda de testimonios y grabaciones de cámaras de seguridad, en las que aparece un hombre con una mochila negra, camisa blanca y pantalones cortos huyendo de la zona donde ocurrió el crimen.

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Tacoronte había llegado a México a mediados de agosto para realizar un intercambio académico en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y residía en Cuernavaca, capital estatal situada a unos 80 kilómetros al sur de Ciudad de México y 50 kilómetros de Cuautla.

El asesinato ha provocado indignación dentro y fuera de México después de conocerse que Tacoronte es la cuarta alumna de la UAEM asesinada en apenas siete meses, tras los casos de Kimberly Ramos, Karol Toledo y Michelle Itzayana Fuentes, que ya habían generado protestas y paros estudiantiles.

Esta semana, estudiantes de la UAEM se manifestaron en Cuernavaca para exigir justicia y mayores condiciones de seguridad, mientras la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, ha asegurado que las autoridades darán con el responsable.

El crimen también ha tenido repercusiones en España. La Universidad de Granada, donde Tacoronte cursaba cuarto año del Grado en Educación Infantil, suspendió las próximas estancias de estudiantes en la UAEM, mientras la Universidad de La Laguna (Canarias) también paralizó cautelarmente su programa de movilidad con la institución mexicana.

Otras universidades españolas han comenzado a revisar las condiciones de seguridad de sus programas en México y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas analiza reforzar los controles antes de enviar estudiantes al país.

Morelos registró entre enero y julio 69 asesinatos de mujeres, de los cuales 21 fueron investigados como feminicidios y 48 como homicidios dolosos, según cifras oficiales. En todo México se contabilizaron en ese periodo 1.250 muertes violentas de mujeres: 380 feminicidios y 870 homicidios dolosos.