Milei postea "periodistas de mierdas" tras conocerse malos datos económicos para Argentina

En un nuevo arranque de ira contra la prensa, Milei escribió, en mayúsculas: "Periodistas de mierdas, después se quejan cuando les digo que son mierdas humanas que se la pasan mintiendo. Son basuras repugnantes".

Estas palabras, que no acompañan datos ni contexto para entender a qué se refiere el presidente argentino, fueron publicadas poco después de conocerse que el producto interno bruto (PIB) se contrajo un 0,6 % en el último trimestre con respecto al anterior, a causa de una caída del consumo y la inversión.

También este jueves se reveló una tasa récord de informalidad laboral del 45 %, es decir, 6,1 millones de personas trabajan en esa condición en Argentina, una cifra no alcanzada antes, según datos oficiales.

Mientras todos los medios argentinos abrían sus portadas y programas informativos con estos datos, se difundía un comunicado oficial que informaba de la decisión de Milei de reemplazar al personal civil que administra la residencia presidencial de Olivos por militares para "fortalecer la seguridad y facilitar los procesos administrativos internos".

Esta decisión acompaña a una información publicada en medios argentinos, según la cual, la Secretaría General de Presidencia, bajo la dirección de la hermana del mandatario, Karina Milei, sacó a concurso una licitación para la compra de 27.000 kilos de carne premium por 500 millones de pesos (331.000 dólares) para abastecer la residencia de Olivos y la Casa Rosada (sede del Gobierno) durante los próximos seis meses. Esto, según comentaristas, habría molestado a Milei.

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La prensa publicó esta noticia junto a fotografías de Milei con sus perros, pues es conocido que el presidente convive en Olivos con varios canes y en muchas ocasiones ha hablado de ellos como si fueran sus hijos.

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) advirtió el pasado viernes que los ataques e insultos “sistemáticos” de Milei contra periodistas y medios "generan un efecto contagio" sobre el resto de la sociedad.

Y denunció, mediante un informe leído en su asamblea anual, que sólo entre el 17 y 23 de agosto pasados “se registraron 335 mensajes contra la prensa republicados por la cuenta del presidente, además de 26 publicaciones propias y 21 alusiones despectivas al periodismo en intervenciones públicas”.

Esta misma semana, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), el principal sindicato de empleados públicos de Argentina, solicitó al Gobierno información sobre el estado de salud física y mental del presidente para determinar si tiene capacidades para ejercer el cargo.

ATE justifica su solicitud en declaraciones de profesionales de la salud mental, como la psiquiatra Graciela Peyrú, presidenta de la Fundación para la Salud Mental, quien dijo que Milei presenta "rasgos compatibles con un cuadro de manía -entre ellos, una autoimagen exaltada, ausencia de autocrítica e irritabilidad manifestada en descalificaciones hacia terceros-".

En términos similares se expresó el psiquiatra Enrique Stola, quien afirmó que Milei exhibe "una fuerte inestabilidad emocional" y una conducta "verbalmente violenta", mientras que la propia vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, manifestó su preocupación por "el estado" del presidente y sus "persecuciones imaginarias".

El reconocido periodista Nelson Castro, también médico, afirmó directamente que Milei tiene "un problema psiquiátrico".