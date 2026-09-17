Misión ONU identifica cargos venezolanos que siguen en el poder tras violaciones d.humanos

Los 12 fueron identificados en informes anteriores de la misión como responsables de "cometer, ordenar, facilitar o contribuir a la comisión de violaciones de derechos humanos y/o crímenes de lesa humanidad".

Tras la intervención estadounidense que desembocó en la captura de Maduro y la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia interina, se mantienen en el poder, bien con los mismos cargos o con otros nuevos, señala el documento, donde se aporta esta lista como prueba de la continuidad del aparato represivo del Estado.

Entre los listados figura el Ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, quien ha ocupado distintos puestos en el régimen, y el desde marzo ministro de Defensa, Gustavo Enrique González, antes director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), entre otros cargos.

Otros mencionados son José Miguel Domínguez "Miguelito", director de Acciones Estratégicas y Tácticas de la Policía Nacional Bolivariana, el ministro de Agricultura Vladimir Padrino, que fue titular de Defensa hasta marzo, o el comisario general del SEBIN Ronny Fernando González.

También se cita al ministro de Alimentación Carlos Leal, mayor general del Ejército Bolivariano en reserva activa desde julio de 2019, o la alcaldesa del municipio de Libertador Carmen Teresa Meléndez, antes ministra de Defensa (2013-2014) y de Relaciones Interiores, Justicia y Paz (2014-2015).

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Completan la lista la alcaldesa de Aragua, Cruz Torrealba; Alexander Granko, quien permanece en las más altas esferas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar; Fabio Enrique Zavarse, rector de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad; Iván Rafael Hernández, director de la principal empresa estatal de comunicaciones; y el exfiscal general Tarek William Saab.

Aparte de estos 12 cargos, la misión cita en un epígrafe distinto otros seis que también ocuparon puestos de alta responsabilidad antes del 3 de enero en instituciones "involucradas en la represión" y que ahora siguen en las altas instancias del poder.

Entre ellos destaca la propia presidenta interina Delcy Rodríguez, quien según recuerda el documento antes ocupó la vicepresidencia y hasta 2021 era responsable de las actividades del SEBIN, institución clave en el aparato represor venezolano.

También se cita, entre otros, a su hermano Jorge Rodríguez, quien sigue presidiendo la Asamblea Nacional; al director actual del SEBIN, Alexis Rodríguez Cabello; o el ministro del Sistema Penitenciario, Julio José García Zerpa.