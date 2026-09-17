Muere en Nueva York el legendario artista psicodélico Peter Max

Su hijo informó al New York Times de la muerte del artista del arte psicodélico, ocurrida el lunes. Aunque no se informó la causa, hacía muchos años que no se le veía en público debido a una demencia avanzada, según medios locales.

Su obra, sinónimo de la cultura pop de los 60, ilustró la Copa Mundial de 1994, dos Super Bowls (XXVIII y XXIX) y la Serie Mundial de 2000, o ‘Serie del Metro’, entre los Yankees y los Mets de Nueva York.

También diseñó un crucero de Norwegian Cruise Line, un Boeing 777 y seis ediciones de los Premios Grammy, y su obra fue inmortalizada en un sello del Servicio Postal.

Sus diseños de mariposas, arcoíris, estrellas y planetas del movimiento ‘flower power’ de los 60 ofrecieron una gratificación visual instantánea y un alegre respaldo a la política generacional del amor, la alegría y la conciencia universal.

Sus imágenes "panópticas" repetían elementos visuales en una formación estrecha, produciendo un efecto de caleidoscopio que recordaba los mandalas orientales, destaca el New York Times.

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Nacido el 19 de octubre de 1937 en Berlín, su familia se mudó en 1953 a Nueva York. Max comenzó pintando con un estilo realista, luego abstracto y finalmente se destacó en el arte comercial. Su primer trabajo llegó de Riverside Records para diseñar la portada del álbum 'The Blues Piano Artistry of Meade Lux Lewis', lanzado en 1962.

Su retrato de Lewis al piano fue galardonado con una medalla de oro en la exposición anual de la Society of Illustrators, recuerda el Times.

Posteriormente fundó una empresa de diseño que ganó varios premios en solo dos años, pero Max la dejó en 1965 y estuvo prácticamente recluido en su hogar de Manhattan durante dos años, en los que produjo miles de dibujos e ideas.

En 1967, el artista comenzó a plasmar sus nuevas ideas en un restaurante de la ciudad cuya decoración incluía escenas de películas de Charlie Chaplin, y su trabajo publicitario empezó a llamar la atención y aumentar su popularidad.

En 1968, una empresa de publicidad en el transporte público le pidió diseñar carteles para autobuses, tranvías y metros en diez grandes ciudades.

En 1970 cerró su estudio: "Me estaba repitiendo creativamente. Me había saturado de estar en todas partes y hacer de todo. Ya había tenido suficiente", dijo entonces el artista, que volvió poco a poco al arte.

En 1976, con motivo del bicentenario del país, realizó el libro por encargo 'Peter Max Paints America', que incluía pinturas y dibujos de los 50 estados.

Después creó una serie de letreros bilingües con el mensaje "Bienvenidos a Estados Unidos", que se colocaron en 200 puntos de los cruces fronterizos entre Canadá y EE.UU.

Su extensa obra incluye también retratos de los presidentes estadounidenses John Fitzgerald Kennedy y Barack Obama, de estrellas de la música y de otras figuras como Nelson Mandela, además de una de sus imágenes más conocidas: la Estatua de la Libertad, que pintó en 1976.