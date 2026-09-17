Noboa anuncia acuerdo con Emiratos Árabes para implementar sistema de control fronterizo

"Tenemos que cuidar nuestras fronteras, por eso mismo hemos hecho una alianza con Emiratos Árabes Unidos, con su sistema EDGE. El sistema más avanzado de control fronterizo lo tienen ellos, que lo usan con inteligencia artificial", dijo el mandatario en una entrevista con radio Élite, en Guayaquil.

Noboa resaltó que Emiratos Árabes Unidos es "una de las potencias en el desarrollo de inteligencia artificial del mundo" y que por eso ese sistema se implementará en las fronteras ecuatorianas, para que sea "más fácil" identificar "cualquier actividad ilícita, cualquier movimiento, cualquier intento de contaminación".

"Eso es más eficiente, por la misma tecnología, que tener a 50.000 soldados en la frontera", aseguró.

Uno de los principales delitos que el Gobierno ecuatoriano quiere combatir es el narcotráfico, ya que la cocaína que sale desde Ecuador hacia Norteamérica y Europa ingresa desde Colombia, en un 75 %; y el otro 25 %, dijo Noboa, proviene "del sur", de Bolivia y de Perú.

Noboa afirmó que Ecuador ha terminado "directamente afectado" por "lo permisivos que fueron gobiernos anteriores en Colombia", donde ha habido un "récord de siembra" de coca.

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Las autoridades atribuyen a la disputa entre bandas narcotraficantes el aumento sin precedentes de la violencia que se registra en los últimos años en el país andino.

Las relaciones entre Emiratos Árabes Unidos y Ecuador están en un gran momento. El presidente Noboa ha viajado en tres ocasiones hacia ese país desde que asumió el poder, en 2023, y en marzo pasado estuvo en Quito el príncipe heredero de Abu Dabi, Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, una visita en la que ambas naciones firmaron un acuerdo comercial y memorandos de cooperación en materia de inversión y de seguridad.