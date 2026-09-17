Omara Portuondo sobre el Grammy: "Si llegara a ganar me sentiría profundamente satisfecha"

“Estoy muy contenta y feliz de que, a mis 95 años, mi disco Eternamente Omara, un proyecto que realicé junto a Roberto Fonseca, productor musical haya sido nominado a los Latin Grammy”, añadió la cantante cubana en sus redes sociales.

Portuondo agradeció a su familia y a los artistas que grabaron con ella, entre ellos Nathy Peluso, Pablo López, Angelique Kidjo y Silvio Rodríguez.

También mencionó a la compañía discográfica Warner Music España, “por confiar en mí y en este proyecto”, además de “a todos los músicos que hicieron posible este disco”.

“Gracias especialmente a Daniel Florestano y Carmen Romero. Y, por supuesto, gracias a la Academia Latina de la Grabación, que durante todos estos años me ha tratado con tanto amor y respeto, y a todos sus miembros”, agregó en su mensaje.

'Eternamente Omara' fue nominado este año a los Latin Grammy en la categoría Mejor Álbum Tropical Tradicional.

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Omara Portuondo, además de su extensa carrera en solitario - con trabajos como 'VIDA', 'Gracias' y 'Flor de amor'-ha colaborado con otros músicos aclamados como Pablo Milanés, Chico Buarque, Chucho Valdés, Cachaíto López, Jorge Drexler e Ibrahim Ferrer.

Entre los reconocimientos que acumula están el Premio de Música Latina 2005 de la revista Billboard, el Grammy Latino al Mejor Álbum Tropical Contemporáneo y la medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes en España.

Además de Omara Portuondo, otros siete cubanos han sido nominados a la edición 27 de los Latin Grammy. Se trata de Leoni Torres, Dayhan Díaz, Alex Cuba, Yeisy Rojas, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Tania León.

Este año la Academia también entregará el Premio a la Excelencia Musical 2026 al cantautor cubano Francisco 'Pancho' Céspedes, el venidero 9 de noviembre durante la Latin Grammy Week en Las Vegas.