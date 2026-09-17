Once detenidos, seis españoles, en intercepción de narcolancha en el río Tajo en Portugal

Así lo informaron las autoridades este jueves en un comunicado, en el que detallaron que la operación se desarrolló ayer, miércoles, en una operación conjunta entre varias fuerzas policiales.

A bordo de la embarcación de alta velocidad (EAV) se identificó a once sospechosos (seis de nacionalidad española, uno surinamés y cuatro guyaneses) y se incautó carga destinada al apoyo logístico de embarcaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes por vía marítima.

Entre el material incautado se encontraban repuestos, equipos de comunicaciones, así como alimentos y combustible destinados al reabastecimiento de embarcaciones utilizadas en actividades relacionadas con el narcotráfico.

Los detenidos, sospechosos de haber cometido delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes y de prestar apoyo logístico a organizaciones criminales internacionales, comparecerán ante un juez para que se les apliquen medidas cautelares.

El narcotráfico es, según el Gobierno portugués, la "primera amenaza" para la seguridad interna del país, dijo este miércoles el ministro del Interior, Luís Neves, durante el debate parlamentario del Informe Anual de Seguridad Interna (RASI, por sus siglas en portugués) de 2025, cuyos datos muestran un aumento de los delitos, las detenciones y las incautaciones relacionados con las drogas.

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En concreto, los delitos de tráfico de drogas y otros ilícitos conexos aumentaron un 10,1 % durante 2025. El número de incautaciones creció un 7,4 %, hasta las 7.923, y el de detenidos avanzó un 6,1 %, hasta los 5.115.