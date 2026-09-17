Perú incluye al líder de la banda criminal La Jauría en lista de delincuentes más buscados

Bazán, reclamado por la Justicia peruana por el delito de secuestro, figura en la lista desde este jueves con una recompensa ofrecida de 300.000 soles (unos 89.000 dólares) para quien aporte información que permita su captura.

La inclusión de Bazán entre los delincuentes más buscados se produce después de las críticas que recibió la Policía Nacional por no incluirlo hasta ahora en la lista pese a sus antecedentes y requisitorias, cuando sí figuraba Jhonsson Cruz Torres ( alias Jhonsson Pulp), principal líder de Los Pulpos, capturado a inicios de mes en Bolivia.

La captura de Jhonsson Pulpo se produjo tras el sonado secuestro de un empresario minero y la matanza de sus cuatro acompañantes en Trujillo por parte de Los Pulpos, presuntamente en represalia contra el hombre raptado por haberse comenzado a pagar cupos a La Jauría en detrimento de ellos.