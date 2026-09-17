Petrobras amplía su presencia en África con contratos para ocho áreas en Costa de Marfil

La compañía brasileña, a través de su filial Petrobras Netherlands B.V., con una participación del 90 %, será la operadora, mientras que la estatal marfileña Petroci Holding se quedará con el 10 % restante de la producción, según lo acordado este jueves en Abiyán.

"Con esta adquisición, Petrobras consolida una presencia significativa en Costa de Marfil, un país ubicado en una región con alto potencial exploratorio y características geológicas similares a las de nuestras cuencas sedimentarias", afirmó la presidenta de Petrobras, Magda Chambriard, citada en un comunicado.

El negocio en Costa de Marfil forma parte de la estrategia de Petrobras para recomponer sus reservas de petróleo y gas mediante la explotación de nuevas áreas tanto en Brasil como en otros países.

La compañía brasileña ha intensificado en los últimos meses su actividad exploratoria en África.

En febrero anunció la adquisición de una participación del 42,5 % de una concesión para explotar hidrocarburos en una región de aguas profundas en Namibia, en una operación realizada conjuntamente con la francesa TotalEnergies.

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En julio completó la compra de un área en Santo Tomé y Príncipe, de la que es operadora y posee una participación del 75 %, mientras que en agosto recibió autorización para negociar contratos de exploración de cuatro áreas marítimas en la cuenca de Keta, en Ghana.

La estrategia de la estatal brasileña, que además busca ampliar y diversificar su cartera internacional, también se ha extendido en América Latina con la estatal colombiana Ecopetrol, con la que desarrolla actividades de exploración y con la que anunció en agosto un nuevo descubrimiento de gas.

Asimismo con la mexicana Pemex, con la que evalúa proyectos conjuntos de exploración y producción de petróleo y gas, además de oportunidades en refino, petroquímica, fertilizantes y procesamiento de gas.