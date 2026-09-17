Riad guarda silencio sobre reapertura oleoducto Este-Oeste en medio de dudas sobre Ormuz

Las autoridades de Riad han evitado durante esos días revelar de forma oficial la importancia de los daños sufridos por el oleoducto y las estaciones de bombeo, o el tiempo que llevará su reparación para reanudar la exportación, aunque sea de forma parcial.

La saudí Aramco, la mayor petrolera mundial, tampoco se ha referido, aparentemente por motivos de seguridad, a los pasos que está dando reabrir el Oleoducto Este-Oeste, llamado también como Petroline, ni han comentado las informaciones que circularon en medios árabes y occidentales sobre los planes de reanudar la exportación de forma parcial.

Comentaristas y expertos árabes recibieron no obstante esas informaciones con optimismo, al igual que los mercados donde los precios se han movido a la baja, aunque ligeramente, en las últimas horas hasta 107 dólares el barril.

Los principales medios saudíes reprodujeron este jueves una información de Bloomberg, en la que el medio estadounidense -que mantiene una cercanía estrecha con los centros de toma de decisión en el reino árabe- aseguró que Riad trabaja para sortear un tramo dañado de la ruta para restablecer cerca de la mitad de la capacidad de su oleoducto "en cuestión de días".

Según esta información, Aramco prevé restablecer la plena capacidad del conducto en unas seis semanas

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"La reanudación de la exportación a través del oledoucto Este-Oeste con la mitad de su capacidad en días y su funcionamiento con plena capacidad en seis semanas tendría sin duda un impacto positivo en los precios", afirmó el analista saudi Mohamed al Maymuni, a la televisión saudí Al Arabiya Business.

Recordó que Aramco "ha mantenido de todas formas la flexibilidad de llevar petróleo a los mercados, ya que se movió de forma rápida (tras el cierre del Petroline) para compensar la escasez en los mercados vendiendo 20 millones barriles diarios a mercados asiáticos para entrega en septiembre y octubre".

Al Maymuni también consideró que, de todos modos, "la información es un indicio de que los riesgos geopolíticos están disminuyendo de forma clara", y confió en que "la reanudación por completo de la exportación por el oleoducto ayudaría a reducir los precios y a estabilizar los mercados".

El Petroline fue cerrado por las autoridades saudíes el pasado viernes después de que fuera atacado por drones que Riad aseguró que fueron lanzados desde territorio de Irak, aparentemente por milicias alineadas con Irán, pese a que tanto esos grupos como Teherán se han desvinculado del ataque.

Esa agresión se produjo en medio de crecientes presiones sobre Aramco y la industria petrolera saudí en general debido a los ataques con misiles y drones de las últimas semanas contra sus instalaciones energéticas por parte de los rebeldes hutíes del Yemen, vecino sur de Arabia Saudí.

El oleoducto Este-Oeste, de una longitud de unos 1.200 kilómetros y una capacidad máxima de 7 millones de barriles diarios, es una infraestructura estratégica que cruza Arabia Saudí desde los campos de producción del este, en el golfo Pérsico, hasta el puerto de Yanbu, en el mar Rojo.