Salvadoreños con TPS tienen "más tiempo" para regularizar estatus en EE.UU., dice diputado

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos avisó el pasado 9 de septiembre de que va a mantener, hasta nuevo aviso, vigente el TPS que beneficia a unos 170.000 salvadoreños y que estaba previsto que expirara ese día.

"Hoy por hoy, cuentan con más tiempo, con más espacio para que nuestros hermanos logren ver qué pueden lograr para regularizar ese estatus que tienen", dijo a periodistas el legislador del partido Nuevas Ideas (NI), del presidente Nayib Bukele.

Agregó: "Yo he platicado con muchas personas que, cumpliendo con todas las leyes migratorias de Estados Unidos, lograron alcanzar el estatus permanente".

Manifestó que están contentos con la decisión de la Administración de Donald Trump de mantener vigente el TPS y exhortó a sus compatriotas a tener un "buen asesoramiento".

En 2001, luego de dos devastadores terremotos ocurridos el 13 de enero y el 13 de febrero, la Administración del presidente George W. Bush otorgó el TPS a ciudadanos de El Salvador.

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Desde su llegada en 2017, Trump intentó cancelar este programa, pero debido a una demanda judicial en 2018 esta siguió vigente.

En su regreso a la Casa Blanca, en enero de 2025, el mandatario comenzó a suspender estos alivios migratorios con los que se ha favorecido a países que han sido golpeados por conflictos o desastres naturales.

En agosto pasado, el Departamento de Seguridad Nacional finalizó el TPS para 350.000 personas de Haití y el Gobierno de Trump también ha retirado el TPS a inmigrantes de Afganistán, Honduras, Siria y Nicaragua, entre otros países.

Esta semana, el 'zar de la frontera' de Estados Unidos, Tom Homan, insistió en que el "estatus de protección temporal significa que es algo temporal" y afirmó que El Salvador "es mucho más seguro" desde que llegó a la presidencia Nayib Bukele.