Senado de Perú ratifica al presidente del Banco Central de Reserva con 20 años en el cargo

Los senadores aprobaron el informe que recomienda la ratificación de Velarde con 40 votos a favor, 12 en contra y cero abstenciones, tras un debate en el pleno.

La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informaron al Senado sobre la designación de Velarde, uno de los primeros cargos en ser confirmados por la gobernante, tras su asunción de mando el pasado 28 de julio.

El informe aprobado por los legisladores señala que Velarde, de 74 años, cumple con los requisitos legales y constitucionales y su trayectoria y capacidad técnica permiten proyectar una conducción adecuada del banco emisor para preservar la estabilidad monetaria en el quinquenio 2026-2031.

Velarde, economista peruano con estudios de posgrado en la Universidad de Brown (Estados Unidos) y el Instituto de Economía Mundial de Kiel (Alemania), fue presidente del Grupo Intergubernamental de los Veinticuatro Países para Asuntos Monetarios Internacionales y Desarrollo (G24) en 2018-2019.

Asimismo, fue distinguido como Banquero Central de las Américas en 2020 y Banquero Central del Año en 2015, entre otros premios y reconocimientos.

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Durante el debate, el senador Roger Astucuri, del partido Cívico Obras, dijo que la ratificación de Velarde "no será un cheque en blanco" y que ejercerá su función de control para que el BCRP sea transparente e independiente.

A su vez, el senador Humberto Morales, del partido izquierdista Juntos por el Perú, declaró que la evaluación se pasó por "agua tibia" y que primó la supuesta vinculación de Velarde con las empresas privadas, a raíz del respaldo unánime que recibió de los gremios empresariales del país.

En tanto, la senadora fujimorista Patricia Juárez destacó que bajo la conducción de Velarde en el BCRP el Perú ha tenido una inflación baja en los últimos años.