Serbia inaugura una fábrica de drones de producción israelí

"He inaugurado una fábrica para el ensamblaje de drones de producción israelí, que empleará a un centenar de personas y producirá las armas más modernas, tanto para el Ejército de Serbia, como para ejércitos de otros países", aseguró el mandatario sin revelar en qué localidad se encuentra la planta.

"Creemos que vamos a inaugurar con nuestros socios israelíes al menos otras tres plantas en Serbia. Nuestros planes son enormes", aseguró Vucic.

El presidente serbio dijo que "por la confidencialidad del proceso de producción" no puede revelar más detalles ni pudo invitar a periodistas a la inauguración de la fábrica.

El medio independiente de investigación serbio BIRN publicó semanas atrás que Serbia planeaba fabricar drones junto con el consorcio militar israelí Elbit Systems.

Vucic, por su parte, había anunciado en marzo pasado la inauguración de una fábrica de "drones de gran envergadura, los más avanzados del mundo", sin dar entonces más detalles al respecto.

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Según BIRN, los vínculos de defensa entre Serbia e Israel han alcanzado su nivel más alto después de que las exportaciones militares serbias a Israel crecieran mucho en los últimos años, hasta alcanzar un volumen los 114 millones de euros en 2025.

Serbia viene intensificando la modernización de su Ejército, con el reciente encargo a Francia de 12 aviones de combate Rafale y la compra de misiles de gran alcance y otros equipos militares a China y Rusia.