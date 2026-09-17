Shakira y Maluma avivan en 'Agua' la llama de sus colaboraciones atemporales

Ocho años después de su última colaboración, 'Agua', ya disponible en plataformas digitales, coquetea con la complicidad que ambos construyeron desde 'Chantaje' (2016), su primera colaboración, y que continuó con 'Trap' y 'Clandestino'.

Ahora se unen a ritmo de merengue y le cantan al deseo y la química que provocan, con una producción contemporánea en la que el agua y el fuego sirven como metáforas de una atracción que no parece apagarse.

"Porque cuando me miras se hace agua la boca, calma mi sed ahora que estás aquí", canta Shakira en uno de los versos del tema, mientras Maluma responde: "Nos podemos quedar con el que hubiera sido, pero mañana vamos a estar arrepentidos".

El lanzamiento se incorpora al universo de 'Loco X Volver', el último proyecto discográfico de Maluma, con el que el artista de Medellín se reencontró con sus raíces y con el Juan Luis Londoño de sus comienzos, aunque desde una perspectiva más madura y personal.

Esa nueva etapa coincide con un momento familiar importante para el cantante, que esta semana dio la bienvenida a su segundo hijo, fruto de su relación con Susana Gómez, con quien también tiene una hija, París.

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El tema se publica poco después de que Maluma colaborara con Beyoncé en 'Cuerpo (Tumbao)', según la información difundida por su equipo, y se suma a una creciente lista de proyectos a dos voces que el artista ha compartido con figuras de diferentes géneros y generaciones.

Para la artista de Barranquilla, la colaboración llega mientras se alista en Madrid una residencia de doce conciertos que pondrá fin a su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran' en el Estadio Shakira, una sede temporal construida en un recinto privado de 185.000 metros cuadrados a las afueras de la ciudad.

A diferencia de otros temas de Shakira para los que normalmente hay que esperar para ver un videoclip, 'Agua' llega con un video dirigido por Hannah Lux Davis (que trabaja con Ariana Grande y Miley Cyrus, entre otros), en el que el agua deja de ser únicamente una imagen de la letra para convertirse en el escenario de la seducción.

Reflejos, superficies líquidas, brillo, movimiento y baile construyen una propuesta visual que explora la interacción entre los dos artistas y busca, de nuevo, el éxito en listas.