Sindicatos en Venezuela protestan para presionar por elecciones ante diálogo con oposición

"No entendemos a estas alturas cómo Dinorah Figuera sigue ralentizando a lo que vino, ralentizando a lo que quiere el pueblo venezolano: un cronograma electoral para este año 2026. Queremos elecciones presidenciales y parlamentarias para este año. Eso lo sabe la señora Dinorah Figuera. Hoy se lo vinimos a recordar", dijo a la prensa el secretario general del Sindicato de la Cancillería, José Patines.

Como ocurrió durante el primer ciclo de diálogo en agosto, los manifestantes se reunieron frente al hotel Gran Meliá de Caracas, exhibiendo pancartas con mensajes que pedían la salida de la presidenta encargada Delcy Rodríguez o del ministro de Interior, Diosdado Cabello, mientras eran custodiados por la policía.

También llevaban una caja forrada de papel blanco con las siglas del Consejo Nacional Electoral (CNE) -el organismo encargado de organizar los comicios en el país-, simulando las urnas de votación.

"Hoy estamos esperando es por (...) un (nuevo) CNE, un TSJ (Tribunal Supremo de Justicia) y unas elecciones para este mismo año", insistió Patines, en referencia a que estas instituciones están conformadas actualmente por personas afines al chavismo.

Por su parte, el presidente del Frente Nacional de Abogados de Venezuela, Noé Mujica, se pronunció sobre la próxima designación de los magistrados del TSJ mediante un proceso que fue acordado entre el chavismo y la oposición durante el primer ciclo de diálogo.

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Mujica consideró que el nombramiento de 11 diputados en la comisión de postulaciones que seleccionará a los magistrados puede apuntar a que el chavismo busque tener el "control" sobre las designaciones, pese a que el comité está conformado por otros 12 representantes de la sociedad civil.

Este jueves, representantes del Gobierno de Venezuela liderados por el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y un grupo opositor encabezado por la exdiputada Dinorah Figuera se reúnen para reanudar el segundo ciclo del diálogo que cuenta con el respaldo de Estados Unidos para negociar la transición, en el que se prevé que aborden temas como las garantías civiles y políticas y la libertad de expresión.

Se espera que en esta reunión continúen con el tema judicial, abordado en la primera ronda de contactos, que se celebró entre el 6 y el 12 de agosto y finalizó con dos acuerdos, uno de ellos enfocado en la renovación completa del TSJ.

El otro acuerdo entre el Gobierno y la oposición fue recuperar activos de la reserva internacional del país depositada en el Banco de Inglaterra, con el fin de atender a las víctimas del devastador doble terremoto del pasado 24 de junio.