Sociedad de las Américas reconocerá el liderazgo del presidente dominicano, Luis Abinader

La entrega del reconocimiento será en una ceremonia privada el 23 de septiembre en la sede de la organización, a la que asistirán empresarios y líderes del sector público, coincidiendo con la visita de Abinader para participar de la Asamblea General de Naciones Unidas, de acuerdo con un comunicado.

Indica además que la condecoración se otorga a los jefes de Estado democráticamente elegidos, cuyo "excepcional" trabajo ha tenido un "impacto profundo y duradero en su país, la vida de sus habitantes y el progreso de la región".

"Abinader será reconocido por su destacada labor en la recuperación económica de la República Dominicana, su firme compromiso con la defensa y el fortalecimiento de la democracia, y su papel destacado en la promoción de la cooperación regional, particularmente en materia de seguridad e integración económica", destacó la Sociedad de las Américas.

Con este reconocimiento, Abinader se suma a otros jefes de Estado que han recibido la Insignia de Oro, como Raúl Alfonsín (1985), Ronald Reagan (1987), Fernando Henrique Cardoso (1998), Ricardo Lagos (2005), Luis Inácio Lula da Silva (2008), Michelle Bachelet (2009), Felipe Calderón (2011), Juan Manuel Santos (2012), Mauricio Macri (2017), Iván Duque (2021) o Luis Lacalle Pou (2023).

La condecoración al mandatario dominicano será entregada por la presidenta y directora ejecutiva de la ONG, Susan Segal, y el presidente de la junta de directores, Andrés Gluski.