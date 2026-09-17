'The Violinist', ganadora en Annecy, lleva a Toronto la guerra, la amistad y la música

La coproducción de Singapur, España e Italia se ha presentado en Toronto como estreno norteamericano dentro del programa Centrepiece y coincide este jueves con su estreno comercial en Singapur.

'The Violinist' obtuvo en junio el Cristal al mejor largometraje en Annecy y también el premio SACEM a la mejor música original, convirtiéndose además en la primera producción singapurense en conquistar el máximo galardón del prestigioso festival francés.

La historia comienza cuando un periodista español intenta descubrir el misterio que rodea a una veterana violinista y al instrumento que conserva.

La investigación conduce al Singapur de finales de la década de 1930 y a Fei y Kai, dos amigos de la infancia unidos por la música cuyos destinos cambian con la invasión japonesa y la posterior ocupación durante la Segunda Guerra Mundial.

El conflicto separa a los dos jóvenes y transforma la música de, inicialmente un sueño compartido, a un vínculo con el pasado y una forma de preservar la memoria.

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La película está realizada principalmente con animación 2D dibujada a mano y con elementos y entornos generados por ordenador en algunas secuencias.

Han firma el guion junto a Jordan K. See, mientras que García participa además como productor.

García cuenta con una larga trayectoria internacional en animación, desarrollada tanto en Estados Unidos como en España, mientras que Han es una de las principales figuras de la industria de animación de Singapur.

Tras Annecy y Toronto, 'The Violinist' continuará su recorrido internacional con su participación en la Seminci de Valladolid, donde competirá por la Espiga de Oro.