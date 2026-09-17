Trump amplía el acceso a tierras federales para cazadores y elimina trabas a pescadores

"Estamos eliminando esas restricciones y lo estamos haciendo inmediatamente", afirmó Trump al presentar una de las órdenes, dirigida a pescadores recreativos, propietarios de embarcaciones, capitanes de barcos de alquiler y comunidades costeras.
La segunda amplía las oportunidades de caza en terrenos federales y ordena revisar las políticas que restringen el acceso a tierras públicas para actividades como caza, pesca y tiro deportivo.
También contempla mejorar caminos e infraestructuras de acceso, facilitar acuerdos con estados y gobiernos locales y permitir el uso de munición y aparejos de pesca tradicionales de plomo.
La medida establece además promover la caza entre jóvenes y veteranos y facilitar oportunidades para personas con discapacidad, así como impulsar programas de gestión de especies cinegéticas y donación de carne de caza a bancos de alimentos y escuelas.
Las órdenes llegan después de que el Departamento del Interior anunciara en agosto la apertura o ampliación de 1.488 oportunidades de caza y pesca en 111 refugios y criaderos de peces de 32 estados, que afectan a más de 92 millones de acres (unos 372.000 kilómetros cuadrados) del sistema nacional de refugios de vida silvestre.
El Gobierno señaló entonces que más del 95 % de las tierras del sistema quedaban disponibles para la caza.
Trump presentó ambas medidas como una vuelta a políticas que, a su juicio, facilitarán las actividades al aire libre y criticó las restricciones adoptadas durante la Administración del expresidente Joe Biden.
Entre ellas mencionó los límites de velocidad para determinadas embarcaciones y los planes para promover barcos exclusivamente eléctricos.
"Puedes ir tan rápido como quieras", dijo Trump sobre las embarcaciones, aunque la orden firmada este jueves no elimina de forma inmediata y general un límite federal de velocidad de diez millas por hora.
La Administración Trump también ha impulsado cambios que reducen algunas protecciones para especies amenazadas y sus hábitats, incluida la eliminación de una protección general para especies amenazadas y una nueva regla sobre los hábitats críticos.
En julio, además, eliminó la definición regulatoria de “daño” de la ley de especies en peligro de extinción.