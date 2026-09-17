Trump anuncia que EE.UU. está cerca de establecer una base militar permanente en Polonia

"¡Grandes noticias! Gracias al liderazgo audaz de mi amigo Karol Nawrocki, presidente de Polonia, se están logrando avances importantes para establecer una base del Ejército de los EE.UU. en Polonia", escribió Trump en un breve mensaje en su red social Truth Social.

En Polonia, Estados Unidos ya cuenta con un acantonamiento del Ejército de Tierra en Camp Kosciusko, en la localidad de Poznan, así como otras instalaciones en otros puntos del país sobre las que el Pentágono tiene participación o uso, lo que en total implica la presencia rotatoria de unos 10.000 efectivos.

Sin embargo, una base permanente con capacidad para coordinar operaciones de defensa o de combate y una presencia de tropas fija (y no por rotaciones) supondría un elemento capaz de cambiar el ordenamiento estratégico en el este de Europa en un momento marcado por el creciente número de ofensivas híbridas de Rusia en el Viejo Continente.

"Si esto se concreta, la ubicación (de la base) se anunciará muy pronto. Será un paso histórico para nuestra gran alianza entre Estados Unidos y Polonia", concluyó el mensaje de Trump en redes.

Desde el estallido de la guerra de Ucrania, Varsovia ha venido subrayando la importancia de que Washington reafirme su huella militar en terreno polaco.

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Polonia ha multiplicado por dos su gasto en defensa desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en 2022, y actualmente destina un 4,8% de su producto interior bruto (PIB) a esta partida, lo que lo convierte en el país de la OTAN con mayor gasto militar en términos relativos, superando incluso a Estados Unidos.

El Gobierno polaco ha manifestado su disposición a financiar grandes infraestructuras militares estadounidenses con inversiones que superarían los 3.000 millones de euros.