Un juez ordena a Trump avisar con 30 días de antelación sobre demolición de Centro Kennedy

El juez Christopher Cooper explicó que esa petición busca "evitar cualquier confusión al respecto, dados los acontecimientos más recientes".

Este mismo jueves, se hicieron públicas fotos del presidente Trump observando un gran póster en el Air Force One con el título 'Demolición del Kennedy Center', por lo que los rumores sobre la demolición del centro, con los que ha estado coqueteando el mandatario, se dispararon.

La foto muestra, desde el exterior del avión presidencial y a través de la ventanillas, lo que podrían ser un plan para demoler el prestigioso centro cultural, del que Trump ha dicho estar en riesgo de derrumbe, por lo que pide a los tribunales permiso para reformarlo, así como colocar su nombre en la fachada para así, según él, captar donaciones para el recinto.

El Centro Kennedy fue clausurado este miércoles tras aprobarlo su junta directiva, nombrada casi por completo por Trump, que la preside.

El congresista demócrata Joyce Beatty, que fue miembro del consejo de la institución cultural, pidió medidas legales de emergencia para impedir el deterioro y abandono del Centro Kennedy; aunque no logró la audiencia de emergencia para revisar la última votación de la junta para cerrar el edificio por renovaciones, sí consiguió que los tribunales requieran el preaviso de 30 días.