Un sismo de magnitud 3,9 se registró en provincia costera de Ecuador

Por el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales. El sismo tuvo lugar a las 18:33 de la tarde (23:33 GMT) a 1,9 grados de latitud sur y 80,55 grados de latitud oeste.

De acuerdo con la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 34 kilómetros y a 32,51 kilómetros de la ciudad de Santa Elena, en la provincia homónima.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá.