Un tribunal militar sirio condena a muerte a un acusado por violencia sectaria en la costa

El tribunal impuso la pena capital por "incitación a la guerra civil y a los enfrentamientos sectarios" y por pertenencia a una banda armada responsable de más de dos muertes, según SANA.

Otro de los acusados fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de integrarse en una banda armada para cometer asesinatos y saqueos.

Un tercero, miembro del Ministerio de Defensa, recibió una pena de 20 años de prisión por homicidio doloso, aunque se le descontará de la condena el tiempo que ya haya permanecido detenido; mientras que un cuarto acusado fue absuelto.

La sesión celebrada este jueves abordó los expedientes de cuatro de los siete acusados cuyos casos examina actualmente el tribunal, mientras que las sentencias correspondientes a los otros tres están aún pendientes y se espera que sean anunciadas posteriormente.

El tribunal prevé celebrar el próximo jueves otra sesión para dictar sentencia contra otros acusados relacionados con delitos cometidos durante la violencia en la costa siria.

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Los juicios comenzaron el 18 de noviembre de 2025 y el tribunal ha celebrado hasta ahora unas nueve sesiones en relación con los hechos ocurridos a principios de marzo de ese año, cuando una emboscada de partidarios del expresidente sirio Bachar al Asad contra fuerzas de seguridad desencadenó una ola de violencia y asesinatos de represalia contra civiles de la comunidad alauita en las provincias de Latakia, Tartús y Hama.

Una Comisión Nacional de Investigación creada por el Gobierno sirio documentó 1.426 muertos e identificó a 298 sospechosos en un informe publicado en julio.

Por su parte, una comisión independiente bajo mandato de Naciones Unidas situó el número de víctimas en alrededor de 1.400, en su mayoría civiles.

Organizaciones de derechos humanos han denunciado que el balance podría ser superior y han cuestionado el alcance de los procesos judiciales abiertos hasta ahora.

El director de la Red Siria para los Derechos Humanos, Fadel Abdulghany, cifró en cerca de 1.500 los civiles muertos, además de unas 400 víctimas entre las fuerzas de seguridad y los partidarios del antiguo régimen, y consideró que el informe de la comisión gubernamental aportaba poco en comparación con la documentación recopilada previamente por su organización.

Según informó esta semana el medio sirio Enab Baladi, los 14 acusados que se encuentran actualmente en juicio representan solo una pequeña parte de los 563 nombres incluidos en el expediente general del caso.

Las condenas dictadas este jueves constituyen las primeras sentencias judiciales conocidas por los episodios de violencia sectaria que sacudieron la costa siria en marzo de 2025, uno de los episodios más graves registrados en el país desde la caída del régimen de Al Asad.