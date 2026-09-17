'Vicentina pede desculpas' representará a Brasil en los premios Goya 2027

La selección fue realizada por una comisión integrada por profesionales del cine y elegida por los socios de la Academia Brasileña de Cine.

El largometraje, producido por Filmes de Plástico, está protagonizado por Rejane Faria, quien interpreta a Vicentina, una profesora jubilada de 75 años que debe afrontar la muerte de su hijo Wesley, conductor de un autobús que sufre un accidente en la ciudad de Belo Horizonte.

La tragedia deja numerosas víctimas y, tras el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, comienzan a circular sospechas de que el conductor pudo haber actuado de manera intencionada. Mientras intenta sobrellevar el duelo, Vicentina emprende un viaje para buscar a las familias de los fallecidos y pedirles disculpas.

Martins, director de 'Marte Um', también firma el guión y la historia original.

'Vicentina pede desculpas' tuvo su estreno mundial el 12 de septiembre en el Festival Internacional de Cine de Toronto, donde participa en la sección Plataforma.

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También ha sido seleccionada para el Festival de San Sebastián, donde competirá por la Concha de Oro, así como para otros certámenes internacionales y para el Festival de Río.

La elección para los Goya se produce un día después de que la Academia anunciara 'Feito pipa', de Allan Deberton, como representante de Brasil en la carrera por el Óscar 2027 a la mejor película internacional.

En caso de que 'Vicentina pede desculpas' obtenga el premio el Festival de Toronto también representará a Brasil en el premio Óscar 2027 debido a que las nuevas reglas para las nominadas a mejor película internacional prevén la inclusión automática de los vencedores en Cannes, Venecia, Berlín, Sundance y Toronto.

Brasil buscará mantener su presencia en la ceremonia de la Academia de Hollywood, tras el éxito de 'Ainda estou aqui', de Walter Salles, que ganó el Óscar en 2025, y las cuatro nominaciones que obtuvo 'O Agente Secreto', de Kleber Mendonça Filho, en 2026.

Brasil ganó el Goya a la mejor película iberoamericana en 2025 con 'Ainda estou aqui', de Walter Salles.

En la edición de 2026 la escogida para representar a Brasil fue 'Manas', de Marianna Brennand, que fue finalista en sus respectiva categoría, pero se quedó sin el premio.

La 41ª edición de los premios Goya se celebrará el 28 de febrero de 2027 en Barcelona (España).