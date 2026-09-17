Wall Street cierra en verde tras las pérdidas de la víspera por la subida de los tipos

Al término de la sesión, el Dow Jones se situó en 51.778 puntos; el S&P 500 avanzó un 1,14 %, hasta 7.637 unidades, y el tecnológico Nasdaq ganó un notable 1,69 %, hasta 26.418 enteros.
El mercado recuperó el apetito por el riesgo a la par que bajaron el precio del petróleo de Texas, hasta los 101,91 dólares el barril, y la rentabilidad del bono del Tesoro a 10 años, hasta el 4,939.
La mayoría de sectores acumularon ganancias hoy, encabezados por el de la tecnología (2,2 %), y con subidas en compañías vinculadas a la inteligencia artificial, como Nvidia (2,5 %), Qualcomm (2 %) e Intel (7,7 %).
El rebote llega después de que el Dow perdiera el miércoles un 1,2 % al cierre de la jornada tras la decisión de la Fed de elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta un rango del 3,75 % al 4 %.
Fue la primera subida desde julio de 2023. La decisión provocó un repunte de la rentabilidad de la deuda estadounidense.
El bono del Tesoro a diez años llegó a superar ayer el 5 %, un nivel que encarece los costes de financiación a largo plazo y sirve de referencia para las hipotecas, mientras el bono a 30 años alcanzó el 5,35 %.
"El mayor riesgo para los mercados no es necesariamente el nivel de los tipos, sino la velocidad del ajuste y la volatilidad que lo acompaña", dijo en una nota el analista Raphaël Thuin, de Tikehau Capital.
Por ello, el analista señaló que "todas las miradas estarán puestas en Oriente Medio y en los datos de inflación más allá del impacto directo de los precios de la energía durante los próximos meses".