Wall Street rebota tras la subida de la Fed y el Dow abre con una subida del 0,44 %

Tras la apertura del parqué neoyorquino, el Dow Jones de Industriales sumaba 214 puntos, hasta los 51.675; el selectivo S&P 500 avanzaba un 0,93 %, hasta 7.621 enteros, y el tecnológico Nasdaq crecía un 1,3 %, hasta 26.315 unidades.

Las tecnológicas Nvidia y Amazon subían alrededor de un 2 %, Microsoft ganaba cerca de un 1,4 % y otras compañías vinculadas a la inteligencia artificial, como Qualcomm e Intel, sumaban un 3,48 % y un 4,89 %, respectivamente.

El rebote llega después de que el Dow perdiera el miércoles un 1,2 % al cierre de la jornada tras la decisión de la Fed de elevar los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta un rango del 3,75 % al 4 %. Fue la primera subida desde julio de 2023.

La decisión provocó un repunte de la rentabilidad de la deuda estadounidense y el bono del Tesoro a diez años llegó a superar ayer el 5 %, un nivel que encarece los costes de financiación a largo plazo y sirve de referencia para las hipotecas, mientras el bono a 30 años alcanzó el 5,35 %.

Este jueves, el rendimiento del bono a diez años se situaba en torno al 4,95 %.

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Mientras, el petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajaba un 2,63 % este jueves, hasta 99,74 dólares el barril, después de informaciones que apuntan a que Arabia Saudí había ofrecido cargamentos adicionales de crudo a través de Omán.

El oro, que el miércoles llegó a subir un 1,6 %, gana este jueves un 0,47 %, hasta 4.408 dólares la onza.