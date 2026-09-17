Yibuti y la ONU piden ayuda internacional para atender a más de 2.700 refugiados de Yemen

"Desde el inicio de la reciente escalada del conflicto en Yemen, al momento de lanzarse este llamamiento, más de 2.776 personas habían llegado a la región de Obock hasta el 16 de septiembre, y esta cifra sigue aumentando con la llegada de nuevos refugiados", afirmaron el Gobierno yibutí y la ONU en un comunicado conjunto.

Según la nota, publicada la pasada noche por el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional yibutí, "se mantienen las operaciones de recepción y registro para identificar las necesidades y derivar a las personas a la asistencia adecuada".

Sin embargo, la rápida afluencia de refugiados ejerce una "presión significativa" sobre la capacidad existente en la región de Obock (norte) y el campamento de Markazi, situado cerca de la ciudad homónima de Obock.

"Yibuti mantiene su firme compromiso de acoger y proteger a quienes se han visto obligados a huir del conflicto. Dada la rápida evolución de las necesidades, la solidaridad internacional es esencial para apoyar los esfuerzos del país y las comunidades de acogida", declaró el ministro yibutí de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional, Abdoulkader Houssein Omar.

Así, el Gobierno yibutí y la ONU instaron a los socios y donantes a aumentar su apoyo para "satisfacer las necesidades inmediatas y ampliar la capacidad de acogida y asistencia".

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Las prioridades incluyen alojamiento, agua y saneamiento, asistencia alimentaria, salud, protección, artículos de primera necesidad y capacidad logística, garantizando al mismo tiempo el apoyo a las comunidades de acogida.

"El apoyo rápido y flexible de nuestros socios es ahora esencial para garantizar que la respuesta pueda adaptarse a las necesidades cambiantes y preservar la dignidad y la protección de las personas acogidas", señaló el coordinador residente de la ONU en Yibuti, José Barahona.

Yibuti ya acoge a una importante población de refugiados y solicitantes de asilo.

Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) de marzo de 2026, en el país residían más de 36.000 refugiados y solicitantes de asilo registrados, procedentes principalmente de Somalia, Etiopía y Yemen.

La región de Obock forma parte del corredor migratorio del Cuerno de África, por el que transitan anualmente unos 300.000 migrantes, de acuerdo con la ONU.

En la última semana, los rebeldes hutíes han logrado importantes avances en la costa yemení del mar Rojo y controlan el estratégico estrecho de Bab al Mandeb, una vía marítima comercial de vital importancia que ha cobrado aún más relevancia tras el bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra de Irán.