Argentina dice que apoyo británico a petroleras en Malvinas muestra que no quiere negociar

Consultado por la postura expresada por el Gobierno británico después de las medidas anunciadas por Argentina contra compañías vinculadas con la explotación de hidrocarburos en las islas, Quirno afirmó en una entrevista con el canal A24 que el respaldo de Londres “demuestra la posición del Reino Unido de no querer sentarse a negociar como lo indican las disposiciones de Naciones Unidas”.

El canciller recordó una de las resoluciones de Naciones Unidas que, según explicó, establece que “mientras dure esa disputa y no se resuelva, ambos países no tienen que realizar medidas unilaterales” y cuestionó la explotación de hidrocarburos que se desarrolla en las islas bajo administración británica.

El funcionario insistió en que “Argentina no tiene ninguna intención belicosa y siempre ha querido resolver desde la democracia en términos pacíficos y diplomáticos” la disputa de soberanía de las Malvinas, ocupadas por el Reino Unido desde 1833.

El Gobierno de Milei anunció a comienzos de septiembre nuevas sanciones contra empresas que participen en actividades de exploración y explotación de recursos naturales en las islas y presentó además esta semana un proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

Sobre las petroleras, Quirno defendió la estrategia oficial y afirmó que el Gobierno “ha valorizado sus activos estratégicos que hacen que se puedan aprovechar en este conflicto”.

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Respecto a Estados Unidos, el canciller afirmó que Washington “ha decidido tomar una posición de neutralidad” sobre la disputa, pero consideró que la reciente mención del presidente Donald Trump a Malvinas es beneficiosa para Argentina debido a “la difusión que le da a la causa”.

Trump había afirmado el 31 de agosto la posibilidad de revisar la posición de Estados Unidos sobre la soberanía de las Malvinas.