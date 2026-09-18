Ataques ucranianos dañan viviendas en el sur de Rusia en primera jornada de legislativos

"En Batáisk fueron dañados los ventanales de una casa particular. En Azov, cinco casas y cuatro automóviles (...). En el distrito Neklinovski resultaron dañados los techos y ventanales de ocho edificios de vivienda y cuatro automóviles", escribió en Telegram el gobernador de la sureña región de Rostov, Yuri Slúsar.

En total, durante la pasada noche "fueron aniquilados más de 50 drones" sobre tres ciudades y cinco distritos de Rostov, indicó, al señalar que no se reportaron muertos y heridos.

Según el canal ucraniano Supernova+, en esta región fue atacado un aeródromo militar ruso, una información no confirmada por la parte rusa.

Las autoridades de la vecina región de Krasnodar, a orillas del mar Negro, informaron en Telegram que resultó dañada dos casas particulares en el distrito Lábinski y la ciudad de Armavir, además de una sala deportiva en Gulkévichi y un local administrativo en la localidad Novoukraínskoe.

"En todos los casos no hubo víctimas", añadió el gobierno local.

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El alcalde moscovita, Serguéi Sobianin, denunció más de 350 drones enemigos que se dirigían a la capital han sido derribados desde la tarde del jueves, 64 de ellos en las inmediaciones de Moscú.

Por su parte, el Ministerio de Defensa estimó en 629 los aparatos no tripulados abatidos en toda la geografía nacional.

Los colegios electorales comenzaron a abrir este viernes a las 08.00 hora local (20.00 GMT) en la península de Kamchatka y el distrito autónomo de Chukotka, las regiones más orientales de Rusia, en los primeros comicios legislativos de la guerra, a los cuales posteriormente se fueron sumando el resto de los colegios a largo de todo el país.

En la capital rusa, Moscú, los colegios abrieron a las 08.00 hora local (05.00 GMT), nueve horas después.

Más de 111 millones de rusos en 89 regiones son llamados a las urnas durante los próximos tres días para elegir a los 450 diputados que integrarán la Duma o cámara baja del Parlamento en más de 90.000 colegios electorales.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, intentará revalidar la mayoría constitucional que logró en 2016, para lo que le conviene una baja participación entre los partidarios de la paz.

Se espera que otros tres o cuatro partidos accedan al arco parlamentario, liderados por los comunistas, que han criticado el voto electrónico, al considerarlo una herramienta de manipulación.

El único partido que se opone a la guerra, Yábloko, no estará en la papeleta al haber sido excluido por el Tribunal Supremo, pero un centenar de sus candidatos aún tienen opciones de lograr un acta de diputado por circunscripciones electorales.

Un 59 % de los rusos aboga por el cese de los combates y el inicio de negociaciones de paz, según una encuesta del Centro Levada, pero el Kremlin se niega a declarar un alto el fuego.

Rusos y ucranianos no han acordado ninguna tregua -sí lo hicieron para la reciente visita a ambas capitales de los emisarios de EE.UU-, por lo que no se descartan ataques durante las próximas 72 horas.