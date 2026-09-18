Bangladés supera los mil muertos vinculados al brote de sarampión desde marzo

Del total de fallecidos, 100 tenían el sarampión confirmado y otros 946 presentaban síntomas compatibles con la enfermedad, de acuerdo con la última actualización de la Dirección General de Servicios de Salud (DGHS) de Bangladés.

El país acumula además 20.343 casos confirmados en laboratorio y 176.480 sospechosos desde el inicio del brote.

En las últimas 24 horas las autoridades sanitarias notificaron 1.282 nuevos casos sospechosos, 61 confirmados y dos muertes probables, ambas en la división de Chittagong, una de las zonas más afectadas.

Expertos en salud pública consultados anteriormente por EFE atribuyeron la magnitud del brote a las brechas acumuladas durante años en la vacunación infantil, que dejaron a una parte importante de los menores sin una protección suficiente frente a la enfermedad.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya advirtió en abril de que el brote se producía en un contexto de inmunidad poblacional insuficiente y transmisión extendida por la mayor parte del país.

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El organismo señaló entonces que los descensos recientes en la cobertura de vacunación, unidos a un desabastecimiento nacional de la vacuna contra el sarampión y la rubéola entre 2024 y 2025 y a la ausencia de campañas suplementarias nacionales regulares desde 2020, habían aumentado el número de niños susceptibles a la enfermedad.

Ante el brote, Bangladés lanzó en abril una campaña nacional de inmunización contra el sarampión y la rubéola dirigida a unos 18 millones de niños. La OMS informó en mayo de que más de 18 millones habían sido vacunados y que la campaña había alcanzado prácticamente a toda la población objetivo.

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite por el aire o mediante gotículas respiratorias y puede causar complicaciones graves, especialmente entre los niños pequeños.