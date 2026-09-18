Bruselas denuncia el veto a oposición y la "farsa" de elecciones rusas en suelo ucraniano

"La forma en que se llevan a cabo las elecciones a la Duma Estatal pone de relieve la continua y creciente erosión de la democracia en Rusia. Las autoridades rusas han seguido intensificando la represión sistemática e institucionalizada para impedir que cualquier fuerza de la oposición democrática desafíe el 'statu quo'", dijo en la rueda de prensa diaria de la Comisión el portavoz de Exteriores, Christian Wigand.

Como ejemplo de ello, se refirió a la exclusión de candidatos y a las "penas de prisión desproporcionadas", de hasta un año, impuestas por expresar una oposición política.

De este modo, añadió el portavoz, el Kremlin "priva a los votantes rusos de una opción real sobre el futuro de su país" y "restringe gravemente su acceso a información independiente".

Además, dijo que la UE lamenta la decisión de Rusia de no invitar a observadores de la OSCE a las elecciones, "incumpliendo así sus compromisos vinculantes".

La UE condena asimismo, señaló Wigand, "la organización ilegal, por parte de la Federación de Rusia, de las llamadas elecciones en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados. Estas supuestas elecciones constituyen una violación flagrante más del derecho internacional".

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"La UE no reconoce ni reconocerá jamás la celebración de estas supuestas elecciones, que son una farsa electoral, en los territorios de Ucrania temporalmente ocupados, ni tampoco sus resultados", avisó.

Y agregó que "quienes participen en la organización de esta farsa electoral o se presenten como candidatos deberán rendir cuentas de sus actos".

Por último, subrayó que la Unión Europea y sus Estados miembros "seguirán apoyando la importante labor de las organizaciones de la sociedad civil rusa, de los defensores de los derechos humanos y de los medios de comunicación independientes".

Los rusos comenzaron este viernes a votar en las elecciones legislativas con un alarmante déficit presupuestario debido a la campaña militar en Ucrania y a unas altas tasas de interés, criticadas tanto por el gobierno como por la patronal.

El jueves, Rusia cerró la campaña de las primeras elecciones legislativas de toda la guerra sin pacifistas en las listas y con la victoria por mayoría del partido del Kremlin, Rusia Unida (RU), como el único resultado aceptable para el presidente ruso, Vladímir Putin.