Bruselas pide opinión sobre países no-OCDE a los que la UE pueda enviar residuos

"Este proyecto de lista se basa en la evaluación realizada por la Comisión sobre la capacidad de esos países para gestionar dichos residuos de una manera ambientalmente adecuada", indicó el Ejecutivo comunitario en una nota de prensa.

La iniciativa responde al nuevo reglamento sobre traslados de residuos adoptado en 2024, que introduce normas más estrictas sobre las exportaciones de desechos, en particular hacia países no pertenecientes a la OCDE.

"A partir del 21 de mayo de 2027, la UE solo exportará residuos a países no pertenecientes a la OCDE si estos solicitan expresamente seguir recibiendo residuos de la UE y demuestran que pueden gestionarlos de forma sostenible", resumió la Comisión Europea.

Han solicitado esa autorización Andorra, Arabia Saudí, Bangladés, Bosnia y Herzegovina, Egipto, El Salvador, Georgia, Hong Kong, India, Indonesia, Kazajistán, Laos, Malasia, Mauricio, Moldavia, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Nigeria, Macedonia del Norte, Omán, Pakistán, Filipinas, Serbia, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, Tailandia, Togo, Túnez, Ucrania y Vietnam.

La primera lista de países autorizados a recibir residuos de la UE se establecerá una vez concluida la consulta, que se cierra el próximo 16 de octubre.

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La lista se actualizará periódicamente y, como mínimo, cada dos años, y los países que no figuren en ella podrán presentar o volver a presentar una solicitud.