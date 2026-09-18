China acusa a un buque filipino de provocar una colisión cerca de un arrecife disputado

El portavoz de la Guardia Costera china Jiang Lue declaró en un comunicado que el buque filipino 3015 "ignoró múltiples advertencias severas" de la parte china mientras una patrullera del cuerpo realizaba una operación de "vigilancia" en aguas próximas a Xianbin Jiao, nombre con el que Pekín se refiere al arrecife.

Según Jiang, la embarcación filipina "modificó deliberadamente su rumbo" y "aceleró de forma repentina" para cruzarse de manera oblicua por la proa de la patrullera china, lo que provocó un roce entre ambos buques.

El vocero afirmó en un comunicado que la actuación filipina violó "gravemente" el derecho internacional y las "normas básicas de las relaciones internacionales", y que "puso en peligro" la seguridad de las embarcaciones y del personal chino.

"La responsabilidad recae enteramente en la parte filipina", aseguró Jiang, quien sostuvo que la operación de la Guardia Costera china fue "profesional, estandarizada, razonable y legal".

Jiang advirtió a Manila de que debe "detener inmediatamente" lo que Pekín considera actos de "infracción y provocación", y añadió que China continuará sus operaciones en las aguas bajo su jurisdicción para defender su "soberanía territorial y sus derechos marítimos".

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El arrecife Sabina, conocido en Filipinas como Escoda, se encuentra en las islas Spratly, uno de los principales focos de disputa entre ambos países, junto a Scarborough y Second Thomas.

El incidente se produce después de varios meses de acusaciones cruzadas entre Pekín y Manila por patrullas chinas, presencia de buques filipinos y operaciones de vigilancia en el mar de China Meridional.

China reclama la soberanía sobre la práctica totalidad de esas aguas, frente a las reivindicaciones de Filipinas, Vietnam, Malasia, Brunéi y Taiwán.