Cuba empieza a restablecer el servicio eléctrico tras el octavo apagón nacional de 2026

El jefe del Despacho Nacional de Carga de la UNE, Félix Estrada, explicó en la televisión estatal que ya hay circuitos priorizados que están recibiendo el servicio eléctrico como hospitales, centros de comunicaciones y de bombeo de agua potable.

También, precisó que esta desconexión total del SEN fue consecuencia de un fallo ocurrido en la red de transmisión de alta tensión en la zona central del país.

El especialista dijo que están activados los protocolos establecidos para el restablecimiento paulatino del suministro "con el necesario rigor técnico" y el propósito de evitar nuevos retrocesos durante el proceso de recuperación.

"Una vez estabilizadas las unidades de la región occidental, el proceso continuará hacia el centro del país, y deberá avanzar hacia las restantes regiones, incorporando de manera progresiva las unidades de generación y las cargas, hasta alcanzar nuevamente la mayor parte del SEN", detalló.

Según el más reciente informe de la UNE, en La Habana, el 18,2 % de los 862.732 clientes de la compañía eléctrica ya recuperaron el servicio, y asimismo 38 hospitales de un total de 45.

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En ocasiones anteriores, el restablecimiento del SEN ha sido un procedimiento lento y laborioso que puede tomar más de un día, debido a que supone generar energía con las fuentes de arranque sencillo (solar, hidroeléctrica, motores de generación distribuida) para ir dando servicio a pequeñas áreas que luego se van interconectando.

El objetivo con ese proceso es llevar cuanto antes la suficiente corriente a las centrales termoeléctricas del país, el pilar de la generación eléctrica en Cuba, para que estas puedan producir energía en grandes cantidades y satisfacer la demanda.

Este nuevo colapso del SEN dejó sin suministro de electricidad a más de nueve millones de cubanos.

En marzo pasado, la isla sufrió dos apagones nacionales por la desconexión del SEN en menos de una semana, en julio se sumaron otros tres en apenas ocho días y el pasado agosto fueron otras dos las interrupciones totales, sumando entonces un total de siete en el curso de este año.

Con una capacidad de producción eléctrica escasa, Cuba se encuentra sumida en una profunda crisis energética desde 2024, situación que se ha agravado desde enero con el bloqueo petrolero impuesto por EE.UU., lo que ha provocado cortes eléctricos de más de veinte horas y hasta varios días sucesivos en muchos lugares de la isla.

Según diversas estimaciones, la isla caribeña precisa algo más de 100.000 barriles de petróleo al día para satisfacer sus necesidades energéticas, de los que el país obtiene unos 40.000 con su producción nacional. El resto debería obtenerlos en el exterior.