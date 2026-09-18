Cuba ve "sorprendente" la declaración de Costa Rica sobre una ruptura de relaciones

Una afirmación que la diplomacia costarricense confirmó este viernes a EFE, asegurando que las relaciones "están rotas" desde marzo y después de que el ministro de Exteriores, Manuel Tovar, lo anunciara horas antes en una entrevista.

Sin embargo, desde La Habana sostienen que ese hecho "nunca ha sido formalmente notificado por las autoridades de ese país al gobierno cubano" en un comunicado divulgado en las redes sociales.

Asimismo considera que la declaración realizada en ese sentido por el actual canciller de Costa Rica al diario Miami Herald, de la Florida (EE.UU), sobre "una supuesta ruptura de la que el gobierno de Cuba está totalmente ajeno", hace pensar que se trata de "otro acto de subordinación del gobierno costarricense a la política de los Estados Unidos contra Cuba".

Recuerda que el 17 de marzo de 2026, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Costa Rica informó a la Cancillería de la isla, "mediante Nota Diplomática y sin ofrecer argumento alguno, la decisión unilateral de cerrar la Embajada de ese país en Cuba".

Y añade que el Gobierno costarricense además solicitó a Cuba, "sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad", la retirada del personal diplomático de su Embajada en San José y "mantener únicamente al personal consular y administrativo".

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Subraya que en aquella ocasión, el entonces canciller costarricense, Arnoldo André Tinoco, comunicó a la Cancillería cubana que esas decisiones "no significaban una ruptura de las relaciones diplomáticas".

El comunicado también rememora que en una comunicación de la Cancillería costarricense del 18 de marzo sobre el cierre de su embajada en La Habana y el retiro de personal diplomático cubano del país centroamericano "tampoco se hace mención alguna a una ruptura formal de las relaciones diplomáticas con Cuba".

En aquella fecha el Gobierno cubano rechazó la "decisión unilateral" de Costa Rica, consideró que la misma estaba adoptada "bajo presión de Estados Unidos" y criticó que "sin ningún tipo de justificación e invocando una presunta e infundada reciprocidad", Costa Rica solicitase a Cuba retirar "al personal diplomático de su embajada en San José".